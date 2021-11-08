«Газпром» объявил о готовности к запуску «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока — 2» завершилось, газопровод готов к запуску. Об этом сообщил начальник департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами, передаёт ТАСС.

Газопровод «Северный поток — 2» завершён и готов к запуску, — цитирует его агентство.

Газопровод состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» — 55 млрд куб. м газа в год. Предварительное решение о начале строительства газопровода при участии международного консорциума, в который входят ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, было принято в 2012 году.

Прокладка самой трубы в Балтике началась в 2018 году. Постройку планировалось завершить в конце 2019 года, но введённые тогда в декабре санкции США помешали это сделать.

Министерство экономики Германии ранее заключило, что сертификация «Северного потока — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок газа в ФРГ и ЕС.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода. На скорость принятия решений повлияет энергетическая ситуация в Европе, которая может усугубиться в ближайшее время.