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Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока - 2» снова перенесли

17:48, 04 марта 2021

«Газпром» планирует закончить строительство последнего участка «Северный поток-2» через полгода. Согласно новым срокам, проект планируется закончить в сентябре 2021 года. Об этом говорится в материалах, поданных оператором проекта Nord Stream 2 AG Датскому агентству по мореплаванию (DMA).

Российская компания намерена привлечь для завершения работ трубоукладчик «Академик Черский», который в настоящее время движется в сторону Калининграда для проведения необходимых испытаний. К «Академику Черскому» позднее присоединятся суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

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