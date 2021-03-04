Сроки окончания строительства «Северного потока - 2» снова перенесли

С 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары. Таким образом, ежедневный объём покупки составит примерно $91 млн против $32 млн, который существует в данный момент. По мнению экспертов, эти действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +148,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года, соответственно, ежедневный объём...