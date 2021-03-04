Сроки окончания строительства «Северного потока - 2» снова перенесли

«Газпром» планирует закончить строительство последнего участка «Северный поток-2» через полгода. Согласно новым срокам, проект планируется закончить в сентябре 2021 года. Об этом говорится в материалах, поданных оператором проекта Nord Stream 2 AG Датскому агентству по мореплаванию (DMA).
Российская компания намерена привлечь для завершения работ трубоукладчик «Академик Черский», который в настоящее время движется в сторону Калининграда для проведения необходимых испытаний. К «Академику Черскому» позднее присоединятся суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».