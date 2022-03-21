Строительство петербургского метро подорожало из-за санкций

Строительство петербургского метро подорожало из-за введённых против России санкций, сообщают «Невские Новости». Из-за ограничений выросли цены на стройматериалы, но незначительно, заверили в пресс-службе компании «Метрострой Северной столицы».

Мы действительно обновили закупки из-за роста цен, но это некритичная, абсолютно рабочая ситуация. Компания проводит множество аукционов, постоянно появляются новые. Мы закупаем отечественные материалы: песок, бетон, поэтому санкции, конечно, повлияли, но не сильно, — сообщили в организации.

Ввести три новые станции в городе в 2024 году планируют вовремя, как и было задумано.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала зависимость России от торговых отношений со странами, которые ввели санкции против России из-за действий на Украине. По данным исследования, преимущество недружественных стран ощущается как в экспорте, так и в импорте.

Согласно подсчётам, совокупный товарооборот с государствами из так называемого списка недружественных стран оценивается в сумму около $425,8 млрд, или около 54,2% от общего торгового оборота. Главным торговым партнёром в 2021 году был Евросоюз — на него приходилось 36% от общего товарооборота, или $292 млрд.