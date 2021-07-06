Бюджет вузов Томска станет больше МГУ и ВШЭ из-за нового кампуса

Власти уверены, что строительство кампуса в Томске привлечёт до 300 млрд рублей инвестиций. При этом общий бюджет всех вузов города может стать больше, чем у МГУ и НИУ ВШЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Проект кампуса на 10 тысяч мест для шести вузов Томска оценивается в 30 млрд рублей. Однако вложение этих средств в будущем может привлечь инвестиции в окружающую инфраструктуру размером до 300 млрд рублей.

В самом кампусе будут спортивные комплексы, коворкинги, инженерные и технологические центры а также фуд-корты. Сообщается, что это лишь начало проекта и в результате планируется возвести в городе инновационный квартал.

Проект предусматривает не только государственные, но и частные инвестиции, а на поддержание жизни кампуса после его строительства планируется ежегодно выделять до 2 млрд рублей, — отметил ректор Томского госуниверситета (НИ ТГУ) Эдуард Галажинский.

Ранее был назван способ обеспечить жилплощадью всех нуждающихся россиян. Правительство должно выделить средства на софинансирование строительства социального жилья в регионах.