Подрядчик восстановил строительство газопровода до Балтийска Правительство Калининградской области: возобновлено строительство газопровода до Балтийска

Фото: J.Koehler/Global Look Press

Подрядчик заявил о восстановлении строительства газопровода в Балтийск, пишет АБН со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области. Нарушение логистических цепочек негативно отразилось на графике, однако сейчас есть все ресурсы для наращивания темпов строительных работ.

В ведомстве заявили, что были созданы все условия для своевременного исполнения обязательств по контракту и налажены поставки необходимого оборудования. На площадках строительства активно работают более 90 человек, а также задействовано около 30 единиц техники.

Отмечается, что в начале августа подрядчик получил от чиновников претензию, из которой следует, что контракт за более чем полгода выполнен не полностью. Так, с декабря 2021-го по июль 2022 года он должен был выполнить работы на почти 64 млн рублей, но по состоянию на 3 августа показатель составил только пять миллионов рублей. Подрядчика обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей, в противном случае на компанию подадут иск в арбитражный суд.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее пожаловался на систему квотирования Евросоюза. Он рассказал, что в российскую область не разрешают ввозить грузы при помощи автоперевозок в прежнем объеме. Он назвал происходящее «откровенным идиотизмом». Глава области убежден, что власти ЕС намеренно игнорируют проблемы, связанные с автоперевозками.