Строительство газопровода «Балканский поток» завершили в Болгарии

https://static.news.ru/photo/a49ad3b0-4037-11eb-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: VASSIL DONEV/EPA/TASS

Государственная комиссия Болгарии ведёт приёмку газопровода «Балканский поток» протяжённостью 474 км. Его строительство завершено, проект запустят сразу после получения разрешения на эксплуатацию.

Об этом сообщает газета «Труд». Издание отмечает, что заказчиком газопровода, который фактически является продолжением «Турецкого потока», выступает компания «Булгартрансгаз». Строил его консорциум «Аркад», состоящий из компаний Саудовской Аравии и Италии.

После завершения строительства всей инфраструктуры «Турецкого потока» его протяжённость составит 930 км. Поставляемый по нему газ ещё должен дойти до Сербии и Венгрии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич рассказал, когда планируется подача газа через трубопровод «Балканский поток». По его словам, топливо начнёт поступать 29 или 30 декабря 2020 года. Такое заявление Вучич сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белграде.