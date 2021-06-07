Компания Мордашова передумала строить завод за $2,8 млрд у водохранилища

https://static.news.ru/photo/b258ace6-c6bc-11eb-b03a-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Лесопромышленный холдинг «Свеза» и его акционер «Севергрупп», который управляет активами миллиардера Алексея Мордашова, отказались от строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Об этом журналистам РБК рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он объяснил, почему компания передумала.

Сейчас прорабатываются альтернативные площадки для возведения производства, инвестиции в которое оцениваются в $2,8 млрд.

Там было всё готово для инвестиций [со стороны РФПИ]. Но важно, чтобы были учтены все экологические требования. «Свеза» и «Севергрупп» сейчас прорабатывают альтернативные варианты реализации проекта, — рассказал он.

В пресс-службе «Свезы» отметили, что сейчас в компании ищут новые площадки для реализации проекта.

РФПИ в 2019 году сообщал о намерении инвестировать в этот проект. Завод мощностью 1,3 млн тонн целлюлозы планировалось построить недалеко от Череповца Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища. Однако жители Череповца и находящихся рядом Рыбинска и Ярославля вышли на акции протеста, опасаясь ухудшения экологической ситуации.

В 2020 году депутат Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова подняла вопрос о нецелесообразности возведения производства. Её поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.

Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а сильно её ухудшит, — подчёркивал он.

При этом глава «Свезы» Анатолий Фришман говорил, что система экологической защиты проекта не имеет аналогов в мире.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал чушью, мифом и откровенным передёргиванием фактов разговоры, будто Россию не касаются проблемы изменения климата. Глава государства уточнил, что Россия продолжит заботиться об экологии и снижать выбросы при добыче углеводородов. Кроме того, будет модернизирована утилизация природного газа. В свою очередь это позволит снизить количество выбросов, которые и влияют на глобальное потепление, меняют климат планеты.