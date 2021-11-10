Строители рассказали о резком росте цен на металл для жилья
Сергей Князев
Сергей Князев
13:53, 10 ноября 2021
Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press
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Цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем вдвое. Это повлияло в том числе на стоимость жилищного строительства, сообщил на Санкт-Петербургском международном жилищном конгрессе президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Его цитирует ТАСС.
Если смотреть <...> на ту цену, которую мы имеем сейчас, то самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года подорожала на 105%. То есть более чем в два раза, — сказал он.
Глушков напомнил, что металл существенно влияет на себестоимость жилищного строительства. В целом, по его словам, изменение этого показателя за последний год составляет от 20% до 25% в зависимости от субъекта РФ.
Ранее депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала власти России и Москвы «сдерживать аппетиты» девелоперов. По её словам, стоимость квадратного метра в новостройках Москвы только на 30% состоит из себестоимости, остальную часть составляют дополнительные накрутки, в том числе разрешительная документация и маржинальность компаний, которые и так не бедствуют.