Строители могут получить отсрочку от армии

https://static.news.ru/photo/8c45d238-a315-11eb-89cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпускникам вузов и колледжей строительных специальностей предлагают давать отсрочку от армии. Предложение принадлежит Национальному объединению строителей.

Это вызвано тем, что только порядка 40% молодых специалистов по окончании учебного заведения работают по специальности. И одним из факторов, способствующих отказу выпускников от полученной специальности, является армия, пишет РИА Новости со ссылкой на главу НОСТРОЙ Антона Глушакова.

Строитель считает, что служба меняет приоритеты молодых строителей. И это на фоне того, что стране необходимо увеличить количество специалистов в строительной отрасли до 9 млн человек. Только так можно будет выполнить задачи нацпроектов. Сейчас же в отрасли задействованы только 6,5 млн человек.

Как сообщалось ранее, российский Минстрой по-другому начнёт рассчитывать базовую зарплату для строителей, рассказал руководитель ведомства Ирек Файзуллин во время заседания комитета Госдумы. Он отметил, что предполагаются изменения в 44-ФЗ, позволяющие профильным организациям работать на рынке дольше и платить своим сотрудникам «соответствующую заработную плату».