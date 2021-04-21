Строители могут получить отсрочку от армии

Выпускникам вузов и колледжей строительных специальностей предлагают давать отсрочку от армии. Предложение принадлежит Национальному объединению строителей.
Это вызвано тем, что только порядка 40% молодых специалистов по окончании учебного заведения работают по специальности. И одним из факторов, способствующих отказу выпускников от полученной специальности, является армия,
Строитель считает, что служба меняет приоритеты молодых строителей. И это на фоне того, что стране необходимо увеличить количество специалистов в строительной отрасли до 9 млн человек. Только так можно будет выполнить задачи нацпроектов. Сейчас же в отрасли задействованы только 6,5 млн человек.
Как сообщалось ранее, российский Минстрой по-другому начнёт рассчитывать базовую зарплату для строителей, рассказал руководитель ведомства Ирек Файзуллин во время заседания комитета Госдумы. Он отметил, что предполагаются изменения в 44-ФЗ, позволяющие профильным организациям работать на рынке дольше и платить своим сотрудникам «соответствующую заработную плату».