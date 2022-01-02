Строитель предупредил о подорожании ремонта на 20% в 2022 году

Глава ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян предупредил о подорожании ремонта в наступившем году. Цены могут подняться на 20%, строительные и отделочные материалы станут дороже на 10%, сообщает РИА-Недвижимость.

Стоимость строительных материалов уже заметно выросла по итогам 2021 года. Также подорожали люстры и сантехника. На этот раз специалисты уверены, что дорожать будут мебель, ламинат, плитка, обои и другое. Также вырастут в цене услуги ремонтных бригад. Спрос на них всегда высокий, а отыскать профессионалов не так просто, как кажется. Предполагается, что пик роста цен придётся на апрель-май 2022 года.

На этот период приходится актуальность ремонтов в загородных домах. К этому времени российских рынок ремонтных услуг вряд ли пополниться новыми кадрами, поэтому стоимость ремонта только будет расти.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в стране подорожал ремонт жилья из-за роста цен на стройматериалы и оттока трудовых мигрантов. В среднем по России ремонт подорожал на 25–30%, в Москве — на 32%.