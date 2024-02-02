Строитель «Лахта Центра» ушел из России Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding объявил о сворачивании операций в России, где он входил в десятку крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора, передает «Интерфакс». Бизнес компании был создан в Петербурге в 1993 году. Среди крупных проектов холдинга — «Лахта Центр» в Северной столице.

В России Ronesans вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Этот переход и стратегическое решение отойти от прямого управления на этом рынке изменили стратегию роста Ronesans, — сообщили в компании.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России за прошлый год появилось рекордное количество отечественных брендов. При этом он отметил, что число иностранных марок, напротив, стремительно сокращается.

Также сообщалось, сколько иностранных брендов планируют выйти на российский рынок в период с 2023 по 2024 год. Всего о своих намерениях выйти на российский рынок объявили 35 марок из Индии, Ирана и Турции. Из них 24 бренда (что составляет 53% от общего числа брендов, готовых выйти в Россию) — из Турции, восемь брендов (18%) — из Ирана и три бренда (7%) — из Индии.