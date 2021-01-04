Страны ОПЕК+ выступают за продление текущего уровня добычи на февраль

https://static.news.ru/photo/e0423cd6-4e98-11eb-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство стран ОПЕК+ поддерживают продление текущего уровня добычи на февраль, за исключением ряда стран. Об этом журналистам заявил источник в организации.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации по уровням добычи на февраль. Большинство [стран] выступают за продление, — заявил собеседник ТАСС.

По его словам, Россия имеет другую позицию по этому вопросу.

Если действующие сейчас условия будут продлены на февраль, то добыча нефти ещё на 0,5 млн баррелей в сутки не будет увеличена.

Заседание министров стран, входящих в ОПЕК+ прошло в понедельник. Картель собрался для того, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. До этого они встречались 3 декабря 2020 года. Итогом переговоров стала договорённость постепенно восстанавливать производство сырья и начать с января в объёме более чем на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Александр Новак считает, что заключённая в марте прошлого года сделка ОПЕК+ позволила избежать коллапса на нефтяном рынке. По его словам, если не предпринимать скоординированных действий по сокращению добычи, то цены могли уйти в минус, а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Этого нельзя было допустить, важно было всем крупным экспортёрам и добывающим странам договориться, они провели определённую политику по сокращению, что, по мнению Новака, спасло нефтяной рынок.