Страны ОПЕК+ утвердили новые уровни добычи нефти

Cтраны ОПЕК+ будут наращивать уровня добычу нефти до полного восстановления и оценят ситуацию к декабрю 2021 года. Причём следующее заседание стран уже назначено на 1 сентября. Об этом отмечается в коммюнике на сайте альянса .

Кроме того страны ОПЕК+ будут встречаться каждый месяц для того, чтобы контролировать ситуацию. Также альянс договорился о повышении добычи топлива на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока не исчерпаются ограничения, которые на сегодняшний день составляют 5,8 млн баррелей в стуки.

На встрече было решено провести 20-е совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября 2021 года, — говорится в заявлении.

Ранее миру предрекли дефицит нефти из-за разногласий ОПЕК+. По данным Международного энергетического агентства, если альянс не договорится о наращивании добычи, то спрос значительно превысит предложение.

Также стало известно, что Саудовская Аравия и ОАЭ увеличат объёмы нефтедобычи до 3,65 млн баррелей. Обе страны договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.