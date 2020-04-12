Страны ОПЕК+ сошлись на сокращении добычи на 9,7 млн вместо 10 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/0484451c-7ce9-11ea-840a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Global Look Press

Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении мирового объёма добычи нефти завершились. Участники сделки договорились снизить производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки вместе изначально оговорённых 10 миллионов баррелей, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Завершились переговоры с Мексикой — единственной страной, которая не согласилась с условиями сделки на переговорах 9 апреля.

Мексика сократит добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в течение мая-июня, а не на 400 тысяч, как ей предлагалось по условиям сделки, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём нефтедобычи, чтобы восстановить рентабельные цены в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива.

Нефть резко подешевела 9 марта после отказа России продлить прошлое соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным увеличением объёмов добычи. Цепочка событий обрушила цены до уровня 1999 года.