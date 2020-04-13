Страны ОПЕК+ назвали объёмы сокращения до апреля 2022 года

Страны ОПЕК+ огласили финальное коммюнике по соглашению о сокращении добычи нефти. В мае-июне текущего года сокращение составит 9,7 млн б/с.
В июле-декабре оно будет равно 7,7 млн б/с. До конца апреля 2022 года сокращение нефтедобычи будет 5,7 млн б/с,
База отсчёта квот — октябрь 2018 года, но это за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глобальное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с мая может достигнуть 20 б/с. Эта цифра будет отражена в окончательном коммюнике, которое сейчас находится на согласовании.
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