Страны ОПЕК+ назвали объёмы сокращения до апреля 2022 года

https://static.news.ru/photo/55d6ee50-7d12-11ea-9af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны ОПЕК+ огласили финальное коммюнике по соглашению о сокращении добычи нефти. В мае-июне текущего года сокращение составит 9,7 млн б/с.

В июле-декабре оно будет равно 7,7 млн б/с. До конца апреля 2022 года сокращение нефтедобычи будет 5,7 млн б/с, говорится в распространённом странами ОПЕК+ заявлении.

База отсчёта квот — октябрь 2018 года, но это за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глобальное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с мая может достигнуть 20 б/с. Эта цифра будет отражена в окончательном коммюнике, которое сейчас находится на согласовании.