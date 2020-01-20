Страны ОПЕК+ могут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать снижение поставок из Ливии, считают опрошенные NEWS.ru специалисты. Ранее сообщалось, что экспортные терминалы этой страны прекратили отгрузку сырья под давлением Ливийской национальной армии. Аналитики полагают, что влияние данных событий на мировые цены будет минимальным, поскольку крупнейшие производители — США, Россия и Саудовская Аравия — смогут быстро стабилизировать рынок чёрного золота.

Ливия сократила добычу до минимального уровня с августа 2011 года. В дальнейшем производство нефти может упасть с текущих 1,2 млн баррелей в сутки до 72 тысяч ежедневно, отмечает Bloomberg.

Кризисная ситуация связана с блокадой нефтеналивных терминалов Ливийской национальной армией (ЛНА). Как сообщила 18 января Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии, командование ЛНА распорядилось приостановить отгрузку нефти сразу в пяти основных портах: Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина. В связи с этим корпорация объявила форс-мажор. В NOC полагают, что в результате блокады добыча может снизиться на 800 тысяч баррелей в сутки, а ежедневный ущерб составит $55 млн.

Помимо этого, демонстранты заблокировали работу крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения Эш-Шарара на юго-западе страны, которое производило 300 тысяч баррелей в сутки.

Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что организация обеспокоена закрытием экспортных нефтяных терминалов и крупного месторождения. 19 января в столице Германии прошла конференция по урегулированию ситуации в Ливии, на которую были приглашены представители ООН, ЕС, США, России, Турции, Египта и других стран.

Примирения противоборствующих сторон не последовало. Тем не менее, их руководители — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и премьер-министр правительства национального согласия Фаез Сарадж в контактах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразили готовность решить проблему нефтяной отрасли страны, заявил по итогам переговоров министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

За счёт блокировки портов Хафтар стремился усилить свои позиции на переговорном процессе в Берлине, считает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Я не верю, что прекращение экспорта продлится очень долго, скорее всего блокированные нефтеналивные порты возобновят свою работу уже в январе. Полная приостановка добычи нефти возможна только в том случае, если на Ближнем Востоке и севере Африки начнутся полномасштабные военные действия с участием целого ряда государств. Пока такое развитие событий маловероятно. Максим Ковязин старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»

Востоковед Саид Гафуров, напротив, полагает, что ситуация с блокировкой портов может продолжаться довольно долго, и Ливия может на время выпасть из числа участников мирового экспорта нефти. По словам эксперта, данный нефтяной кризис — один из наиболее серьёзных с момента окончания войны в арабском государстве. Он резко увеличивает риск срыва экспорта сырья, и даже если физически поставки станут возможны, страховые компании могут брать за них слишком высокую премию, оставляя выгодными лишь неофициальные каналы.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что часть поставок из Ливии идёт сухопутным путём в Тунис и Египет, и эти объёмы пока остаются.

На балансе ОПЕК+

В случае серьёзного снижения производства нефти в Ливии, выпадающие объёмы способны взять на себя Саудовская Аравия и Россия, которые могут договориться об увеличении квот на добычу, считает Саид Гафуров. По его мнению, опасных последствий для мирового сырьевого рынка не будет, поскольку ОПЕК+ сыграет свою балансирующую роль.

Участники соглашения ОПЕК+ могут просто приостановить сокращение добычи, ведь выпадающие ливийские объёмы вполне сопоставимы с дополнительным снижением производства, о котором в декабре договорились стороны сделки, считает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Полностью экспорт нефти из Ливии, думаю, не прекратится, но возможен уход порядка 300-400 тысяч баррелей в сутки. Эти объёмы могут возместить другие страны ОПЕК, например, Саудовская Аравия, которая не будет так сильно сокращать добычу. Если все же поставки из Ливии остановятся полностью, страны ОПЕК+ станут наращивать добычу. Подобное уже было, когда вводились санкции против Ирана. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Напомним, с 1 января вступила в силу договорённость ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в I квартале 2020 года. По новому соглашению, квота России увеличится на 70 тысяч баррелей в сутки — до 300 тысяч, Саудовской Аравии — на 167 тысяч баррелей в сутки — до 489 тысяч.

PDVSA/facebook.com

Мировой рынок нефти на сегодняшний день мало зависит от Ливии, доля которой в совокупном экспорте сейчас не велика и не стабильна, считает Максим Ковязин. По его мнению, Россия, США и Саудовская Аравия могут быстро увеличить свою добычу и стабилизировать рынок, если в этом будет необходимость.

Сейчас нефтяной рынок находится в равновесном состоянии, до конца зимы мы не ждём каких-то резких движений. Цена останется в диапазоне $63-68 за баррель марки Brent, — отметил эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев полагает, что выпадающие объёмы Ливии постараются заместить такие страны, как США, Бразилия и Норвегия.

Сейчас идёт ожесточённая борьба за рынок нефти в условиях падения спроса и снижения цен. Возврат Ливии на рынок как поставщика никому не нужен, переизбыток нефти на мировом рынке уже давит на цены. Ливийский фактор будет оказывать кратковременное влияние на рынок нефти, но глобально мало что изменится. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Слабая реакция

Цены на нефть в первый день торгов на этой неделе пошли вверх на фоне новостей из Ливии. Стоимость чёрного золота эталонной марки Brent в отдельные моменты прибавляла более 1% и преодолела отметку в $65 за баррель. Однако планомерного роста не получилось, и выше $66 котировки не пошли.

Новые риски в связи с Ливией уже отразились в ценах, и дальше особого движения не предвидится. В первом квартале стоимость Brent будет находиться в широком диапазоне от $60 до $70 за баррель, больше тяготея к $65. Цена будет колебаться в этих границах, поскольку, с одной стороны, растёт добыча и открываются новые месторождения, что тянет цены вниз, с другой стороны, постоянные конфликты и санкции толкают их вверх, — отметил Алексей Калачёв.

Закрытие двух крупнейших месторождений в Ливии — это потери около 400 тысяч баррелей добычи в сутки, а прекращение отгрузки из ливийских портов даёт ещё столько же, отмечает Артём Деев. Выпадение 800 тысяч баррелей в сутки может привести к дефициту на рынке нефти, и если добычу в Ливии восстановить не удастся, это подтолкнёт цены на нефть к стоимости $66 за баррель, считает эксперт. По его словам, в целом до конца первого квартала нефтяные котировки останутся на уровне $60-65, затем возможно снижение до $40-50 за баррель.