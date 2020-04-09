Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Переговоры членов ОПЕК с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+) успешно завершились 9 апреля. Страны сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.
Соглашение между крупнейшими нефтедобывающими странами рассчитано на май-июнь 2020 года, передаёт Bloomberg.
Как писал NEWS.ru, мировые цены на топливо рухнули 9 марта и за несколько недель снизились до двадцатилетнего минимума. Поводом оказался срыв переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне низкого потребления нефти из-за коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен