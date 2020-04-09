Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/e603f14c-7a85-11ea-b579-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Переговоры членов ОПЕК с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+) успешно завершились 9 апреля. Страны сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Соглашение между крупнейшими нефтедобывающими странами рассчитано на май-июнь 2020 года, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на топливо рухнули 9 марта и за несколько недель снизились до двадцатилетнего минимума. Поводом оказался срыв переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне низкого потребления нефти из-за коронавируса.