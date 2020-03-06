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Переговоры министров ОПЕК+ в Вене днём пока не перешли в официальную стадию, сейчас в неформальном порядке совещаются страны «не ОПЕК».

Теперь консультации проводят страны «не ОПЕК». Обсуждают, как помочь ОПЕК, — сказал ТАСС один из делегатов.

4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. 5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки и представила его на одобрение Москвы.

По информации источников, близких к ходу переговоров, Россия ещё до начала официальной встречи в Вене отклонила это предложение. По некоторым данным, Кремль готов лишь продлить текущие договорённости о сокращении нефтедобычи, но не увеличивать их. Если эти предположения подтвердятся, цена нефти может уйти вниз на $45 и даже на $44 за баррель, а курс рубля — упасть до 68-69 рублей за доллар и до 79-80 рублей за евро, считают финансовые аналитики.

Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить существующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Эр-Рияд договорился с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тысяч б/с, если Россия «не в игре», писал NEWS.ru.