Страны G7 продолжат отключать банки России от мировой финансовой системы

Страны Большой семёрки (G7) намерены и дальше оказывать давление на российские банки, отключая их от мировой финансовой системы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидеров группы. Сейчас организация нацелена на операции с активами Центробанка и других финансовых структур.

Мы будем продолжать отключать российские банки от мировой финансовой системы. Мы уже значительно ухудшили финансовую систему России, нацелившись на операции с активами Центробанка и ряда других финансовых институтов, — говорится в сообщении.

Таким образом на российские банки обрушатся новые санкции с целью дестабилизировать финансовую систему настолько РФ, чтобы правительство «больше не могло опираться» на эти учреждения.

Мы будем усиливать давление [на Россию], в том числе путем введения дополнительных санкций в отношении госструктур, являющихся основным драйвером российской экономики, — поясняется в заявлении.

1 апреля Центробанк рассказал об увеличении международных резервов до $606,5 млрд — всего за неделю госрезервы пополнились на $2,1 млрд. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что из-за санкций почти половина от общего объёма резервов оказалась заморожена. В связи с чем Россия не могла использовать $300 млрд резервов.