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Сбербанк инвестировал в Rambler Group и стал совладельцем медиагруппы с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. Средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета,...