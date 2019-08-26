Лидеры стран, входящих в группу G7, намерены добиться модернизации международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития в 2020 году.
Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках Организации экономического сотрудничества, — сообщает ТАСС со ссылкой на текст декларации саммита G7.
Ранее News.ru писал, что во французском курортном городе Биарриц 26 августа завершился очередной саммит «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Основной темой встречи была заявлена проблема неравенства в современном мире, но руководители государств — членов G7 обсудили и множество других вопросов. Однако по итогам мероприятия мировым лидерам не удалось согласовать итоговое совместное заявление — впервые в истории формата.