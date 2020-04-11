Страны G20 выпустили туманное коммюнике по итогам встречи о нефтедобыче

https://static.news.ru/photo/a8448fd6-7b8b-11ea-99f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министры G20 так и не пришли к единым конкретным мерам по сокращению добычи нефти. По итогам встречи представителей стран было выпущено коммюнике, в котором нет «прямого упоминания» о сокращении нефтедобычи.

В сообщении говорится, что необходимо принять «немедленные меры» для обеспечения стабильности энергетического рынка, сообщает Reuters. Какие меры имеются в виду, страны, видимо, так и не смогли договориться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые европейские страны блокируют подписание финального коммюнике по итогам встречи министров энергетики стран G20, потому что не согласны с оценкой масштабов нефтяного кризиса. С общими оценками не согласна, например, Великобритания, которая считает, что текст коммюнике надо смягчить, так как кризис не настолько серьёзный.