Страны G20 выпустили туманное коммюнике по итогам встречи о нефтедобыче

Министры G20 так и не пришли к единым конкретным мерам по сокращению добычи нефти. По итогам встречи представителей стран было выпущено коммюнике, в котором нет «прямого упоминания» о сокращении нефтедобычи.
В сообщении говорится, что необходимо принять «немедленные меры» для обеспечения стабильности энергетического рынка,
Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые европейские страны блокируют подписание финального коммюнике по итогам встречи министров энергетики стран G20, потому что не согласны с оценкой масштабов нефтяного кризиса. С общими оценками не согласна, например, Великобритания, которая считает, что текст коммюнике надо смягчить, так как кризис не настолько серьёзный.
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