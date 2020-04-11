Страны G20 создадут группу по мерам реагирования на энергорынке

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Страны «большой двадцатки» приняли решение сформировать группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке.

Согласно коммюнике G20, выпущенному после переговоров, группа будет действовать краткосрочный период. Она открыта для всех министров энергетики на добровольной основе. В качестве её представителя выступит Саудовская Аравия, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru, писал, что министры «большой двадцатки» так и не пришли к единым конкретным мерам по сокращению добычи нефти. По итогам встречи представителей стран было выпущено коммюнике, в котором нет «прямого упоминания» о сокращении нефтедобычи.