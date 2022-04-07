Страны ЕС введут запрет на импорт угля из России

Страны ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на закупки угля из России. Государства — члены сообщества в ходе обсуждения спорного вопроса пришли к консенсусу в рамках подготовки пятого пакета антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

Новый пакет ограничений против России предусматривает замораживание счетов российских банков, экспорта высокотехнологичных товаров, запрет на поставки оружия в Россию. Также странами — участниками Евросоюза согласован запрет на заход в порты кораблей под российским флагом и запрет на деятельность транспортных компаний из России и Белоруссии в Евросоюзе.

Издание сообщает, что новые санкции также затронут российских бизнесменов, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, которые связаны со спецоперацией на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе новых ограничений в отношении Москвы необходимо «продвинуться» дальше, запретив России поставлять нефть и уголь в Европу.