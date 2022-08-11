Страны ЕС нарастили закупки нефти у России после введения эмбарго

Страны Евросоюза после введения эмбарго нарастили закупки нефти у России. Италия в июне к маю увеличила импорт российской нефти на 20%, пишет РБК со ссылкой на Eurostat.

Полноценно запрет на импорт российской нефти вступит в силу к началу 2023 года. В июне страны ЕС ввезли на 0,4% нефти больше, чем в мае. Импорт нефтепродуктов из России также вырос в июне на 9,7% по сравнению с маем и достиг 2,65 млн тонн. Совокупный импорт российской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС в июне увеличился на 2,7% к маю в натуральном выражении.

Но в целом поставки российских углеводородов в Европу сократились с началом спецоперации на фоне санкций и добровольного сокращения торгово-экономических связей со стороны европейских закупщиков. В июне импорт нефти в страны ЕС был на 7% ниже, чем в июне прошлого года, импорт нефтепродуктов — на 24% ниже.

В прошлом году 27% нефти ЕС приходилось на российские компании, при этом НПЗ европейских стран адаптированы под высокосернистую нефть Urals. Теперь этим странам будет нелегко в сжатые сроки найти альтернативных поставщиков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров пришло к выводу, что южноевропейские страны проводят скрытые закупки нефти у России. Так они укрепляют спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в странах Северной Европы.