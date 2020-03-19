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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформирует пакет мер по сохранению макроэкономической стабильности. Это необходимо у условииях пандемии коронавируса.

Страны ЕАЭС примут участие в разработки этих мер. Они будут направлены на сохранение взаимной торговли товарами, а также обеспечат передвижение рабочей силы на евразийском пространстве. Об этом говорится в в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь.

Как писал NEWS.ru, Государственная дума рассмотрит ряд предложений, которые необходимы для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие прошение направит кабмин, сообщил министр финансов Антон Силуанов.