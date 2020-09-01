Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце. Об этом сообщили в министерстве экономики и коммуникаций Эстонии.

Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС, — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Уточняется, что соответствующее соглашение было достигнуто 31 августа ответственными за энергетику министерствами трёх балтийских стран. Для прекращения торговли электроэнергией будет использоваться система сертификатов её происхождения. В уменьшенном объёме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для этого будут использовать остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля продолжится в текущем объёме.

Кроме того, достигнуты договорённости о сокращении практически наполовину мощностей для торговли с третьими странами и о едином тарифе за использование инфраструктуры. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и центральной Европы, она запланирована до конца 2025 года.

Как писал NEWS.ru, строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 км от Вильнюса. В феврале 2020 года страны Балтии заявили о намерении отказаться от электроэнергии БелАЭС. Председатель правительства Литвы Саулюс Сквернялис также выразил надежду, что будет выработан механизм контроля над электроэнергией, поступающей из стран, не являющихся членами Евросоюза. Вильнюс ранее уже заявлял, что считает строящуюся станцию небезопасной и не намерен пропускать её электроэнергию через свои сети в другие страны.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком которого является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»).