https://static.news.ru/photo/843b413c-d606-11e9-8f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров возрастёт в 2020 году до 16,4 тысячи рублей, говорится в материалах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Чиновница добавила, что социальные пенсии увеличатся на 7%. Минэкономразвития добавило, что по итогам 2019-го инфляция в России ожидается на уровне 3,8%, пишет РБК .

Голикова также сообщила, что зарплаты бюджетников, не вошедших в майские указы, планируется повысить на 3,8%. По её словам, индексация произойдёт с октября 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство финансов выступило с инициативой, чтобы граждане имели возможность накапливать средства на пенсию в добровольном порядке. Физических лиц и компании при этом планируется в обозримом будущем стимулировать налоговыми льготами.