Страховщики отказываются оплачивать простой малому и среднему бизнесу

https://static.news.ru/photo/f0cd0992-7d14-11ea-a898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховые компании не собираются оплачивать вынужденный производственный простой предприятиям малого и среднего бизнеса. Основанием для выплат служат наводнение, пожар и прочие причины нанесения материального ущерба.

На сегодня косвенные убытки компаний превышают уже 50%. Но для предпринимателей нет программ, предусматривающих компенсацию деловых рисков, таких как падение цен, спроса, простои, пишут «Известия».

Распространение коронавируса — абсолютно новая для страховщиков реальность. И вряд ли кто-то оговаривал нечто подобное в страховых договорах, заключённых хотя бы год назад.

Что касается кредитных каникул, то получить отсрочку по платежам сможет лишь узкий круг заёмщиков. Эксперты считают, что мера эта рассчитана в основном на банки для избежания проблем с должниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал поручение о подготовке проекта дополнительных мер поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Свои предложения представят министерства финансов, экономического развития, труда, промышленности и торговли, транспорта, строительства, энергетики, сельского хозяйства.