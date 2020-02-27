Минфин решил пересмотреть собственные предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах — теперь они стали либеральнее по отношению к инвестору. Правда, не без некоторых новых ограничений. Эксперты порассуждали о пользе и недостатках инициативы.

Сам проект поправок в Бюджетный кодекс об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами планки в 7% ВВП Минфин опубликовал ещё в конце прошлого года. Теперь же ведомство доработало законопроект, существенно изменив ряд его положений, сообщили «Интерфаксу» и «Ведомостям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

В первоначальном варианте поправок предлагалось установить, что доля средств фонда, размещенных в долговые обязательства и акции российских юрлиц, на депозиты и банковские счета/депозиты и счета в ВЭБе, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, не должна превышать 20% совокупного объёма заёмного финансирования отдельного проекта за счёт всех источников.

Теперь финансовое ведомство предлагает установить, что средства ФНБ могут составлять не более 40% совокупного объема заёмного финансирования отдельного проекта за счёт всех источников.

При этом должно соблюдаться одно условие: доля участия ФНБ не может превышать 20% от совокупного объёма финансирования отдельного проекта за счёт всех источников за вычетом бюджетных средств и заёмных средств, привлечённых под госгарантии.

Также в правительстве хотят установить и предельный срок размещения средств ФНБ в инфраструктурные проекты и в проекты ВЭБа в реальном секторе экономики, реализуемые российскими организациями, а также предоставления экспортных кредитов иностранным государствам в 25 лет.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов уже называл проекты, которые могут быть профинансированы из ФНБ: комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге, который строят «Газпром» и компания «Русгаздобыча», а также проект «Новатэка» — «Ямал СПГ». Это проекты, которым — особенно на первых этапах — требуется первоначальный капитал, и они могут заинтересовать крупных инвесторов, но они должны видеть, что государство тоже заинтересовано, пояснял министр.

Агрессивная стратегия

Данное решение родилось после того, как правительство «сделало выводы относительно прошлогоднего триллиона, который не успели израсходовать по программам нацпроектов», полагает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он отметил, что желание и обещание нового премьер-министра активней инвестировать наталкивается на отсутствие подготовленных проектов, что требует более агрессивной инвестиционной стратегии в рамках утвержденных нацпроектов.

Вполне возможно, что бенефициарами этого решения станут лишь несколько крупнейших государственных программ, способных существенно снизить потребность в частном софинансировании. Также увеличение доли при сохранении механизма ограничения на средства ФНБ в одном проекте может вызвать необходимость увеличения бюджетного финансирования по соответствующему проекту, чтобы общие пропорции государственного финансирования не были смещены в сторону расходования средств ФНБ. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

Предложенные Минфином поправки фактически выступают неким страховочным механизмом и в то же время выступают стимулом для того, чтобы инвестор увеличил долю собственного участия, говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Так, согласно новым рекомендациям, в тех проектах, где собственник решится на это и при этом предпочтет не привлекать кредит под госгарантии или бюджетные средства, он сможет рассчитывать на больший объем участия ФНБ, что упростит поиск оставшегося объёма заёмных средств.

Если ранее с учётом ограничений в проекте стоимостью в $2 млрд, в котором доля инвестора составляла минимально требуемые 20%, из ФНБ можно было получить только $320 млн (20% от заёмного финансирования), то теперь при поиске тех же $2 млрд заёмного финансирования, но с увеличением инвестиций с $200 млн, к примеру, до $500 млн, из ФНБ можно будет привлечь $500 млн, а до $1 млрд — $600 млн (40% от заёмного финансирования, но при этом не более 20% совокупного финансирования).

Подобные меры, подчёркивает Коган, способны уменьшить нагрузку на региональные бюджеты, а также упростить привлечение банковского финансирования и как итог позволить Минфину иметь больший выбор в том, куда направить предполагаемые 300 млрд рублей в год.

Новые преференции со стороны правительства связаны с тем, что в последние годы сокращаются темпы инвестиций в основной капитал, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. В столь непростых экономических условиях инвесторы утрачивают стимулы инвестировать собственные средства в долгосрочные инвестиционные проекты и программы. При этом в структуре инвестиционного портфеля повышается доля краткосрочных инвестиций со спекулятивной составляющей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алисенов отметил, что в соответствии с бюджетным правилом, когда объём ФНБ превысит 7% от ВВП правительство может инвестировать излишки денег в экономику, в частности на финансирование высокотехнологичных отраслей и значимых инфраструктурных проектов и программ.

К сведению, по состоянию на 1 декабря прошлого года, объём ФНБ составил 7,9 трлн рублей, превысив отметку в 7,3% от ВВП, однако по состоянию на 1 февраля текущего года объём средств ФНБ упал до 7,8 трлн рублей, что составляет порядка 6,9% от ВВП, установленного на 2020 год. Однако при необходимости средства ФНБ могут быть потрачены и при меньшем объеме средств, сказал доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

Что смущает

Однако, по мнению профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмилы Прониной, складывается впечатление, что не очень сильно учитывается существующее в настоящее время инвестирование в инфраструктурные проекты, которые у нас осуществляются ВЭБом.

К примеру, в ВЭБе было размещено 585 млрд рублей только в 2019 году на инфраструктурные проекты, они были связаны с реализацией инфраструктурных проектов. Кроме того, было более 1,7 трлн рублей и свыше $4 млрд размещено на депозитах ВТБ и Газпромбанка. Хорошо было бы идти в направлении увеличения доли участия ВЭБа, ВТБ и ГПБ, чтобы финансировать эти инфраструктурные проекты, потому что у них эти средства тоже идут на инфраструктурные проекты. Людмила Пронина профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС

По словам Прониной, важно использовать деньги акционера в форме кредитов и средств бюджета, пропорционально уменьшая сумму от которой считается максимальный объём средств ФНБ.

Среди недостатков нововведений, по её мнению, является предложение о предельном сроке размещения средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Профессор полагает, что 7% ликвидных средств ФНБ, которые можно использовать, правительству стоило бы увеличить до 7,5%, «потому что цель Фонда — покрытие дефицита ПФР и развитие у нас накопительной части пенсии».