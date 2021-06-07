Страховка не подстраховала. Что делать?

https://static.news.ru/photo/f8f6b42a-c79a-11eb-a1d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страховые компании приходят на помощь в трудных ситуациях и призваны защищать граждан, однако иногда бывают спорные случаи, когда поддержка оказывается недостаточной. Один из пользователей соцсетей поделился ситуацией, которая недавно произошла с ним.

Мужчина приобрёл автомобиль и сразу оформил каско. Спустя некоторое время машину попытались угнать, ничего не вышло, но без ущерба не обошлось. В ночь, когда произошёл инцидент, автомобиль осмотрели сотрудники полиции, затем страховая компания направила машину на диагностику к официальному дилеру. В ходе процедуры специалисты обнаружили сколы, которые не были зафиксированы при первом осмотре, однако страховая компания отказалась включать их в работы по восстановлению автомобиля.

Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с NEWS.ru рассказал, как стоит вести себя в подобных ситуациях и куда обращаться. Во-первых, можно прибегнуть к процедуре под названием «дефектовка», которая позволит увидеть возможные скрытые повреждения транспортного средства.

Автовладелец и страховая компания разбирают машину и смотрят, повреждены ли ещё какие-то её части в месте удара, — уточнил он.

Кроме того, помочь может независимая экспертиза. Незаинтересованные специалисты ещё раз продиагностируют автомобиль и скажут, могла ли та или иная часть транспортного средства пострадать в конкретной ситуации. Если их заключение окажется положительным, то владелец автомобиля имеет право написать судебную претензию в адрес страховой компании, после чего она будет обязана взять на себя неучтённый ранее ущерб.

Если независимая экспертиза докажет правоту страховщиков, то клиенту придётся самостоятельно оплатить часть ремонта. Эксперт также призвал автовладельцев не «пытаться обновить свой автомобиль за счёт страховых компаний», а разбираться лишь с теми повреждениями, которые действительно были нанесены в ходе инцидента.

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