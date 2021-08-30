На Столыпин-форуме в Москве обсудят вопросы экономики в эпоху коронавируса

IV Столыпин-форум пройдёт 9–10 сентября в Москве. Основная повестка этого форума посвящена анализу изменений в мировой и российской экономике в эпоху коронавируса.

В первый день участники форума обсудят вопросы влияния пандемии на мировую экономику, рассмотрят ведущие практики по выходу страны из кризиса и как следует реагировать на те сложности, которые возникают на пути экономического развития в условиях коронавируса. А уже во второй день участники сфокусируются на вопросах развития российской экономики, обсудят возможности повышения привлекательности для инвестиций и внедрение российского бизнеса в экологическую повестку.

В этом году форум будет приближен к своему классическому формату — большинство спикеров будут выступать офлайн и это ещё один шаг к нормализации деловой среды, — сообщает Борис Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Отмечается, что Столыпин-форум — ключевая площадка, где будут происходить честные и активные обсуждения о современной экономике. Учитывая, что тысячи компаний за последний год закрылись и многие тысячи работников потеряли свои рабочие места, очень важно выяснить, какие можно разработать стратегии восстановления экономики и бизнеса, чтобы они оказались максимально эффективными, рассказал Титов.

Так, для обсуждения всех этих вопросов на площадке форума соберутся представители российских и иностранных органов власти, а также мировые эксперты в различных отраслях экономики, руководители компаний, представители бизнеса. Всего же в рамках форма состоятся две панельные дискуссии с участием более чем 200 спикеров.