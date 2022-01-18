Столтенберг призвал страны НАТО найти новые источники поставок газа
Сергей Князев
Сергей Князев
16:20, 18 января 2022
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
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Между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку — 2». Однако Альянс призывает все страны искать новые источники энергии и поставок газа помимо данного газопровода, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, которого цитирует РИА Новости. По его словам, это важно как по экологическим причинам, так и из соображений безопасности.
Все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам,— подчеркнул генсек.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание главы МИД ФРГ Анналены Бербок на контрпродуктивность стремления сделать из сертификации газопровода «Северный поток — 2» политический проект. По его словам, Москва готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов.
Ранее сообщалось, что в правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей коалиции, когда в очередной раз был поднят вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Немецкая партия «Союз 90 / Зелёные» не стала поддерживать начало работы газопровода, объясняя свой отказ возможным ростом зависимости страна Европы от российского голубого топлива. Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».