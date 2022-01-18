Столтенберг призвал страны НАТО найти новые источники поставок газа

Между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку — 2». Однако Альянс призывает все страны искать новые источники энергии и поставок газа помимо данного газопровода, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, которого цитирует РИА Новости. По его словам, это важно как по экологическим причинам, так и из соображений безопасности.

Все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам, — подчеркнул генсек.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание главы МИД ФРГ Анналены Бербок на контрпродуктивность стремления сделать из сертификации газопровода «Северный поток — 2» политический проект. По его словам, Москва готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов.

Ранее сообщалось, что в правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей коалиции, когда в очередной раз был поднят вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Немецкая партия «Союз 90 / Зелёные» не стала поддерживать начало работы газопровода, объясняя свой отказ возможным ростом зависимости страна Европы от российского голубого топлива. Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».