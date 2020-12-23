Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» на цену газа для Польши

https://static.news.ru/photo/7acc43ec-4533-11eb-813c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жалоба «Газпрома» в апелляционный суд Стокгольма на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу, отклонена. Об этом сообщил концерн PGNiG.

В польской компании сообщили, что жалоба «Газпрома» на решение Арбитражного суда Стокгольма не является неприемлемой с формальной точки зрения.

Суд не предоставил право подать апелляцию, что означает, что его решение является законным, — цитирует сообщение РИА Новости.

В 2016 году польская сторона обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме, который постановил, что стоимость российского топлива была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения арбитража.

15 июня стало известно, что «Газпром» вернёт польской PGNiG переплату за газ. 31 августа PGNiG получила от «Газпрома» 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража.

Как писал NEWS.ru, «Газпром экспорт» подтверждает получение обращения PGNiG с требованием пересмотра с 1 ноября 2020 года цены по контракту на поставку газа. Там также пояснили, что в соответствии с условиями договора любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра цены раз в три года.