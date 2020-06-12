Стоимость золота выросла в конце волатильной недели

https://static.news.ru/photo/4367c074-acc3-11ea-84f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundesbank/dpa/Global Look Press

В пятницу вечером цены на золото поднялись на 0,6%, а показать максимальный рост с начала апреля котировки могут по итогам недели. Это связано с опасением рынков из-за второй волны пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 17.36 мск цена августовского фьючерса на золото на Comex выросла на $9,55 или на 0,55%. Сейчас тройская унция на этой на нью-йоркской бирже стоит $1749,35. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% — до $17,788 за унцию.

Показатель с начала недели показатель вырос примерно на 3,7% и может стать максимальным с начала апреля. При этом рост цен на золото происходит на фоне снижения фондовых индексов в начале недели и охватившей рынки с четверга волатильности. Всё это связано с опасением второй волны коронавируса в мире.

Трейдеры также начали беспокоиться из-за того, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, по итогам очередной встречи, ухудшила свои экономические прогнозы и заявила, что не ожидает повышения ключевой ставки в 2020-2022 годах.

Из-за того, что золото традиционно является самым надёжным активом, спрос на него растёт, если усиливаются глобальные риски и волатильность. При этом драгметалл растёт в цене ещё с марта, когда пандемия коронавирусной инфекции была в самом разгаре.

Как писал NEWS.ru, основные фондовые индексы США 12 июня продемонстрировали рост на 2,5% после снижения на 5-7% днём ранее, вызванного глобальной волатильностью.