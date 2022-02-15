Стоимость удостоверения завещаний у нотариуса в РФ рекордно выросла

Стоимость удостоверения завещаний у нотариуса в России в январе выросла на рекордную величину за всю историю наблюдений Росстата. В ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50–80%. Эксперты объясняют это влиянием пандемии, за время которой тарифы не менялись, и отмечают, что рост цен всё равно остаётся ниже предела, закреплённого законодательством, пишет РБК.

По данным Росстата по январской инфляции, стоимость оформления завещания у нотариуса за месяц подорожала на 18,1% в среднем по стране и оказалась сопоставима с ростом этих цен за 2019 год. При этом в разных субъектах они выросли очень неравномерно: в Томской области и Якутии поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

Стоимость нотариального действия складывается из установленного федеральным законом тарифа и платы за «услуги правового и технического характера», из которой и складывается основная часть стоимости нотариальных услуг. Предельный тариф такой платы устанавливается ежегодно в каждом субъекте по сложной формуле, которая учитывает социально-экономическое положение региона, количество нотариальных действий и размер прожиточного минимума в регионе.

Отмечается, что регионы систематически устанавливают расценки на удостоверение завещания ниже предельных значений, а те регионы, где услуга подорожала сильнее всего, на самом деле лишь сократили отставание от предельного тарифа. Кроме того, во время пандемии стоимость нотариальных услуг практически не повышалась, и после разморозки тарифов услуги выросли в цене на фоне инфляции.

Ранее юрист Анна Пономарёва рассказала, что в российских законах есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при составлении завещания. В частности, в наследство недопустимо передавать исключительно долги, а также оставлять имущество домашним животным. Кроме того, не получится передать по наследству должность в государственных органах или устанавливать условия или запреты наследнику.