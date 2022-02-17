Стоимость рубля и акций снизилась на фоне новостей об обострении в Донбассе

Рубль снижается более чем на 1% к доллару и евро после сообщений о военном обострении в Донбассе, о чём свидетельствуют данные торгов. Так, доллар и евро уже подорожали более чем на рубль. Также отмечается снижение стоимости акций на бирже.

Курс доллара расчётами «завтра» на 11:36 повышался на 1,06 рубля, до 76,31 рубля, курс евро в то же время вырос до 87,1 рубля, что почти на полтора рубля больше уровня закрытия биржи в среду.

Индекс МосБиржи составляет 3540,59, он потерял 105,82 пункта, или 2,9%. Акции Сбербанка подешевели на 4,74%, акции «Газпрома» — на 3,13%, «Яндекса» — на 5,51%. Минимальная отметка к полудню по московскому времени составила 3529 пунктов.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила об обострении обстановки на линии боевого соприкосновения с Вооружёнными силами Украины. По её данным, украинские военные по прямому указанию своего руководства предпринимают попытки эскалации конфликта.

Как сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, Вооружённые силы Украины несколько раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты. О жертвах атаки и нанесённом ущербе не сообщается. Лещенко призвал международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны ВСУ и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.