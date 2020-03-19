https://static.news.ru/photo/df21d366-6325-11ea-86b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на нефть российского производителя Urals снизилась до $19 за баррель. В последний раз её стоимость опускалась так низко в 2002 году.

Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии, — заявили в ценовом агентстве Argus Media.

Также сообщается, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после развала сделки ОПЕК+ выступила с предложением по продаже собственной продукции. Таким способом в стране попытались отобрать у России рыночную долю, сообщает РБК.

NEWS.ru ранее писал, что вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун предрёк падение цен на нефть до $15–20. Он также отметил, что на сегодняшний день на рынке существует чрезмерный избыток сырья.