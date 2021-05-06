Стоимость продовольствия в мире достигла шестилетнего максимума

Мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд. Об этом говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле
Больше всего вырос индекс цен на сахар. За год он увеличился на 60%, а за последний месяц — на 3,9%. Данный показатель на растительное масло за апрель стал больше на 1,8%, цены на мясо выросли на 1,7%, а на зерновые и на молочные продукты — на 1,2%. Незначительно снизилась лишь стоимость подсолнечного масла.
Ранее доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов заявил, что к спаду цен на продукты питания в России приведёт лишь снижение потребительской способности жителей страны. Так, если люди будут не в состоянии покупать подорожавшие товары, розничным магазинам придётся вернуть ценники на прежний уровень.