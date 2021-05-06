Стоимость продовольствия в мире достигла шестилетнего максимума

https://static.news.ru/photo/5bfd05f0-ae6f-11eb-8d2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд. Об этом говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта, что на 30,8% выше показателя 2020 года и является максимумом с мая 2014 года.

Больше всего вырос индекс цен на сахар. За год он увеличился на 60%, а за последний месяц — на 3,9%. Данный показатель на растительное масло за апрель стал больше на 1,8%, цены на мясо выросли на 1,7%, а на зерновые и на молочные продукты — на 1,2%. Незначительно снизилась лишь стоимость подсолнечного масла.

Ранее доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов заявил, что к спаду цен на продукты питания в России приведёт лишь снижение потребительской способности жителей страны. Так, если люди будут не в состоянии покупать подорожавшие товары, розничным магазинам придётся вернуть ценники на прежний уровень.