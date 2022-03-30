Стоимость новых мотоциклов в России выросла в два раза

Цены на новые мотоциклы в России выросли в два раза за февраль — март, сообщил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский «Газете.Ru». Некоторые компании приостановили отгрузку мототехники российским партнёрам, а кроме того, в Россию не поставляют мотоэкипировку, рассказал он.

Конечная цена на мотоциклы с конца февраля увеличилась до 80--100%. Возобновление поставок моделей дороже €5 тысяч может произойти вместе с возобновлением поставок автомобилей аналогичной стоимости, — сказал Ольховский.

Экспорт в Россию приостановили Honda, Suzuki и Kawasaki. В российском представительстве Honda заверили, что с рынка уходить не хотят, но рассказали о проблемах с поставками.

Также стало известно, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию и компания Harley-Davidson. По мнению агентства Bloomberg, это указывает на воздействие антироссийских экономических санкций. Компания производит и продаёт тяжёлые мотоциклы, предназначенные для езды по шоссе.

В свою очередь Япония вводит с 5 апреля запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, среди которых и мотоциклы. Также из страны нельзя будет привозить автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и часы из драгметаллов, драгоценные камни.