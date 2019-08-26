https://static.news.ru/photo/2196aece-c88f-11e9-9828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на нефть растут после падения по итогам прошедшей сессии на фоне торговых переговоров США и Китая, а также последних сведений о позиции Вашингтона по Ирану.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures в 08:10 мск достигала отметки в $58,95 за баррель.

Цена на фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,27 — до $53,91 за баррель.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп, явно не наигравшийся в войнушку в детстве, продолжает реализовывать свою стратегию по эскалации торговой войны с Китаем. Американский лидер пообещал, что с 1 сентября Вашингтон повысит пошлины на товары из КНР объёмом $300 млрд не на 10%, как это было запланировано ранее, а на 15%. При этом повышение на другую группу товаров ($250 млрд) с 1 октября составит 30% вместо прежних 25%. Столь жёсткая риторика не пройдёт незамеченной для рубля.