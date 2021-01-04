Стоимость нефти Urals упала на 34%

https://static.news.ru/photo/86a93a8e-4e94-11eb-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя стоимость нефти Urals в 2020 году упала на 34%. Цена на топливо сложилась в размере $41,73 за баррель. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили представители Министерства финансов России.

В 2019 году средняя стоимости топлива составляла $63,59 за баррель. Соответственно, цена на Urals понизилась на 34%. В течение января-ноября указанная марка нефти стоила $41,04 за баррель.

В декабре стоимость топлива составила $49,37 за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019 года ($64,47 за баррель), передаёт «Интерфакс».

Как ранее сообщал NEWS.ru, мировой рынок газа восстановился практически в полном объёме, фиксируется рост спроса и стоимости на этот энергоресурс, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вице-премьер также сообщил, что в конце 2020 года наблюдалось «существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции». При этом Новак добавил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году падение спроса на газ в целом по миру составило 3%.