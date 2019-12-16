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Общественная организация «Опора России» обратилась в управление ФАС по Москве из-за жалоб малого бизнеса, вызванных повышением банковских тарифов на расчётно-кассовое обслуживание. В письме высказано предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций.

Антимонопольную службу просят провести проверку. Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что в письме не названы банки и периоды, в которые повышались расценки на данную услугу. Без этого ФАС может...