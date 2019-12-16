Цены на нефть показывают несущественные изменения. Это связано с надеждами инвесторов на то, что спад напряжённости между США и Китаем в сфере торговли окажет поддержку мировому спросу.
Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,05% и составила $65,33 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,05% и достиг отметки в $60,18.
Ранее NEWS.ru писал, что тариф на транспортировку нефти из РФ по территории Белоруссии может быть увеличен более чем на 16%. Решение должно быть принято не позднее 15 января 2020 года.
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