Нефть Brent дороже $58 за баррель впервые с февраля 2020 года

https://static.news.ru/photo/cca72e7c-6566-11eb-a486-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent превысила $57 за баррель, а нефть американской марки WTI поднялась в цене выше $55 за баррель.

По состоянию на 16:36 мск 2 февраля цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,36% — до $57,66 за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличилась на 2,3%, до $54,78 за баррель. Минутами ранее цена американской смеси превышала отметку в $55 за баррель.

Трейдеры ожидают получить 3 февраля статистику по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. Рост запасов прогнозируется примерно на уровне 400 тысяч баррелей за неделю по 29 января. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 млн баррелей, в результате чего запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года, передаёт РИА Новости.

Стоимость нефти растёт, в том числе и на фоне ожидания дополнительного сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии. В феврале-марте она должна сократиться на один миллион баррелей в сутки. 5 февраля состоится встреча представителей стран ОПЕК+, где будет принято решение по объёмам добычи нефти.

Начало массовой вакцинации от коронавируса тоже оказало влияние на стоимость нефти. Участники рынка рассчитывают на скорое восстановление мировой экономики и восстановление нефтяного сектора.

Как писал NEWS.ru, в нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.