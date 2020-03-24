https://static.news.ru/photo/d6d35530-6e61-11ea-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York Stock Exchange/facebook.com

Цены на нефть эталонных марок поднимаются на фоне сообщений о достижении сенаторами-демократами и администрацией президента США Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили 3,17% и достигли отметки в $28,01 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 3,25% — до $24,79 за баррель.

По данным The Washington Post , на нефтяной рынок также оказывает влияние ожидание публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти уменьшились на 1,35 млн баррелей, бензина — на 2,6 млн баррелей, дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.

В свою очередь, опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают увеличения запасов нефти и сокращения запасов бензина и дистиллятов.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть.