https://static.news.ru/photo/f2cf3d1a-cc60-11e9-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Цены на нефть снижаются на сообщения Американского института нефти (API) о серьёзном увеличении запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,5% и составила $65,77 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,69% и достиг отметки в $60,52 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что 17 декабря цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,27% — до $66,18 за баррель. Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $66 за баррель 17 сентября 2019 года. Нефть марки WTI подорожала на 1,1% — до $60,8 за баррель.