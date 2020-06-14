Стоимость нефти падает из-за опасений второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/95c35526-aecc-11ea-a795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Цены на нефть резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряла 2,79% и достигла отметки в $37,65 баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 3,97% — до $34,82 за баррель.

По словам рыночного стратега AxiCorp Стивена Иннса, трейдеры продолжат следить за сообщениями о числе заражённых COVID-19, передаёт MarketWatch.

Как писал NEWS.ru, ранее гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко сообщил, что стоимость нефти марки Urals составит $35–50 долларов за баррель, в среднем за год это сырьё будет стоить $50–55.

На 14 июня общее число инфицированных коронавирусом в мире составило 7,7 млн человек. Вылечились около 3,7 млн человек, умерли — 430 тысяч. Вспышка коронавируса была объявлена пандемией 11 марта 2020 года.