Стоимость нефти может упасть до $10 за баррель без соглашения ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/aa90fb4a-7a86-11ea-b85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель без соглашения ОПЕК+. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры членов ОПЕК с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+) успешно завершились 9 апреля. Страны сократятдобычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.