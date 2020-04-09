Стоимость нефти может упасть до $10 за баррель без соглашения ОПЕК+

Цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель без соглашения ОПЕК+. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ранее NEWS.ru писал, что переговоры членов ОПЕК с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+) успешно завершились 9 апреля. Страны сократятдобычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.
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