Стоимость нефти марки Brent упала ниже $33 за баррель

https://static.news.ru/photo/5e777368-78e9-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent перешли в «красную» зону. Смесь торгуется на уровне $32,96 за «бочку», что на 0,3% меньше результатов предыдущей сессии на лондонской бирже ICE.

Нефть марки WTI находится на отметке $26,35 за баррель (+1%). Доллар стоит на МосБирже 75,51 рубля за единицу. Евро попал в «зелёную» зону и торгуется на уровне 82,21 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ключевые фондовые индексы укрепились после открытия торгов в США на фоне ожидаемого замедления распространения коронавируса. Трейдеры и брокеры настроены на позитивный исход пандемии.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,94, индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний США, набрал 3,34%. Рост индекса электронной биржи Nasdaq достиг 2,21%. Торги в понедельник также завершились ростом.