Стоимость нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

https://static.news.ru/photo/dacc657c-7e6b-11ea-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/Global Look Press

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,5%. Смесь торгуется на уровне $29,94 за «бочку», свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Цена на нефть WTI снизилась на 5,67%. За баррель предлагают $21,14 за баррель.

Как писал NEWS.ru, Международный валютный фонд понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть. Согласно апрельскому докладу фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO), прогноз на текущий год понижен на $22,42 по сравнению с январским — до $35,61 за баррель.