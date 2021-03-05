Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель

https://static.news.ru/photo/09faa6b4-7d95-11eb-8e5f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В пятницу, 5 марта, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в $67 за баррель. По состоянию на 07:47 мск стоимость топлива продемонстрировала рост на 1%. В этот момент нефть стоила $67,41 за баррель.

Как утверждают эксперты, подорожание топлива происходит на фоне решения ОПЕК+, согласно которому действующие договорённости о сокращении добычи нефти остаются в силе.

Майские фьючерсы на Brent выросли в цене сначала до $67,41 за баррель. Позднее стоимость выросла на 1,89% и достигла $68. Такие результаты зафиксированы впервые с января. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельских фьючерсов на WTI выросла на 0,99%, до $64,44 за баррель.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия получила право увеличить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ из-за необходимости роста объёмов переработки на НПЗ для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.